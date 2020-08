Politie Suriname zoekt vuurwapen gevaarlijke man uit Frans-Guyana voor moord

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte Norvill Barthelemy (foto). De 29-jarige man, die geboren is in Cayenne (Frans-Guyana) wordt gezocht wegens moord en doodslag.

Volgens de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit van de Surinaamse politie zou de verdachte vuurwapen gevaarlijk zijn. Hij zou zich ook uitgeven als te zijn Clinton Fonkel alias Rasta/Kodjo/Claudio meldt de politie vandaag.

Voornoemde verdachte wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan moord; doodslag; zoals genoemd in het Surinaams Wetboek van strafrecht. Om welke zaak het precies gaat, heeft de politie niet bekend gemaakt.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Kapitale Delicten op de telefoonnummers 403645; 403252, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.