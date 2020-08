Personen die passagiers naar Zanderij brengen moeten copy ticket bij zich hebben bij terugkeer

De Surinaamse politie heeft vandaag laten weten dat er voor vertrekkende passagiers, die tijdens de total lockdown periode op de J.A.Pengel internationale luchthaven te Zanderij moeten zijn, een uitzondering wordt gemaakt om zich op straat te begeven.

Personen die vertrekkende passagiers naar Zanderij brengen, moeten een hard kopie van het vliegbiljet (ticket) bij zich hebben. Dit om als bewijs te dienen bij controle door de politie als men terugkeert van de luchthaven.

Op zaterdag 22 augustus is de vertrektijd van het vliegtuig uit Suriname vastgesteld op 18.00 uur. De aanmeldtijd is van 13.00- tot 16.00 uur. De kopie van het vliegbiljet zal tot 19.00 uur als dekking gebruikt mogen worden om over straat te zijn.

De vertrekkende passagier mag door 1 persoon naar de luchthaven worden gebracht. Die persoon zal de bestuurder van het voertuig moeten zijn. U wordt gevraagd om gelijk van de luchthaven te vertrekken, nadat de aanmeldprocedure van de passagier afgehandeld is aldus het Korps Politie Suriname.