Inzameling om lichaam doodgestoken jongeman naar Suriname te brengen

Vorige week werd in Almere de 26-jarige uit Suriname afkomstige Fanuel Berika doodgestoken. Hij zou zijn neergestoken zijn na een ruzie. De politie heeft kort daarna drie verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij. De familie wil zijn lichaam graag naar Suriname overbrengen en is daarvoor deze inzamelingsactie op ‘GoFundMe’ gestart.

Zijn nicht Melinda is de actie gestart en verteld dat Fanuel, ook wel bekend als Moiéno, bij haar in huis verbleef. De jongeman was helemaal niet verzekerd en zijn vriendin is momenteel 5 maanden zwanger. “Hij had op 19 augustus een afspraak bij de gemeente Almere om zijn ongeboren zoon te erkennen. Op 15 augustus jl. is hij echter op een gruwelijke wijze van het leven beroofd” aldus zijn nicht.

Zijn moeder en de rest van de familie woont in Suriname. Hij heeft ook nog twee jonge kinderen in Suriname, die hem twee jaren lang niet hebben gezien. De wens van de familie is om hem in Suriname zijn laatste eer te geven, schrijft Melinda.

De middelen om het lijk over te brengen zijn momenteel echter helemaal niet aanwezig. Daar komt nog bij dat de kosten om een stoffelijk overschot naar Suriname te brengen aanzienlijk hoog zijn. De familie hoopt dat het geld opgehaald kan worden middels crowdfundig en is deze inzamelingsactie op ‘GoFundMe’ gestart in de hoop 15.000 euro binnen te halen.