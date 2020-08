Dronken man neemt uit wraak insecticide in en overlijdt

Een dronken 60-jarige man heeft woensdag in het district Wanica insecticide Diazinon ingenomen en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij ging over tot de daad uit wraak, omdat zijn vrouw en kinderen hem verboden zouden hebben om alcohol te blijven drinken en dan naar het werk te gaan. Ze deden dat omdat hij sinds zaterdag onder invloed van alcohol verkeerde.

De vrouw was bezig kleren te wassen toen haar kleinzoon haar riep en zei dat hij gramoxone ruikt. Ze ging op onderzoek uit en ontdekte dat haar man het insecticide had ingenomen en zat op een stoel op het balkon. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

De man werd gebracht naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. Bij aankomst constateerde de arts dat hij reeds was overleden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk door de politie afgestaan aan de nabestaanden.