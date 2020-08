‘Total lockdown vrijdag en zaterdagavond omdat veel mensen dan op straat zijn en uitgaan’

De aangekondigde total lockdown, die ingaat op vrijdag 21 augustus om 8 uur ’s avonds en eindigt op zondag 23 augustus om 5 uur ’s morgens, betekent dat niemand in die periode op straat mag gaan. Deze maatregel is genomen omdat is gebleken dat vooral op de vrijdag en zaterdag avond mensen zich niet hielden aan het samenscholingsverbod en toch nog over straat gingen of zelfs uitgingen aldus de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Deze maatregel is ook ingesteld door de regering om een waarschuwend geluid te sturen dat indien de gemeenschap zich niet aan de regels houdt, een total lockdown de enige optie zal zijn om Suriname te besparen van het grote gevaar waar COVID-19 voor zorgt meldt de CDS.

Vermeldenswaard is dat in de total lockdown periode van vrijdag avond 8 uur tot zondag ochtend 5 uur geen enkel bedrijf open zal zijn, dus ook geen supermarkten en restaurants. Er bestaat dus ook geen mogelijkheid om inkopen te doen of eten af te halen. Mensen zonder een dispensatiebrief hebben dus geen reden de straat op te gaan.

“Blijft u gedurende deze total lockdown thuis!” waarschuwt de overheid.