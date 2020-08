Samenwerking politie en militairen om criminaliteit te voorkomen

De Surinaamse politie gaat de samenwerking met het leger intensiveren om de criminaliteit in Suriname aan te pakken. Politie en militairen zullen vaker samenwerken, met name om misdaden te voorkomen. Dat zegt Kopschef Roberto Prade in gesprek met ABC Online Nieuws.

De laatste tijd is er sprake van een toenemend aantal moorden in Suriname. Afgelopen week bijvoorbeeld, waren er vijf levensberovingen. Vorige week dinsdag werd het lijk van een Dominicaanse vrouw aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat te Kasabaholo. Die zelfde avond werd ondernemer Shamdath Ragobier aan de dokter Sophie Remondstraat doodgeschoten.

Donderdag werd kapitein Michel Karwafodi van het inheemse dorp Matta gekneveld en besmeurd in bloed dood op zijn bed aangetroffen. Een dag later werd een vrouw dood aangetroffen in een woning aan de Santodorpweg in district Wanica. En zaterdag werd een 56-jarige vrouw slachtoffer van een roofmoord te Welgedacht C.

De politie werkt hard aan het oplossen van deze moordzaken. De samenwerking met het leger zal van preventieve aard zijn. Prade geeft wel aan dat het in sommige gevallen gaat om moorden in de relationele sfeer. Die zijn vaak moeilijker te voorkomen, aldus de korpschef.

Hij heeft onlangs overleg gevoerd heeft met het ministerie van Defensie om de samenwerking met de militairen te versterken en gezamenlijk de preventie ter hand te nemen en uit te breiden, meldt ABC: