Prostituee gewond na steekpartij tijdens avondklok

Bij een steekpartij woensdagavond tijdens de avondklok, is een vrouw gewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een prostituee die rond 21.00u, met steekverwondingen werd aangetroffen in een appartement aan de Hogestraat in Suriname.

De neergestoken vrouw werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest. Ook is er nog geen verdachte in beeld.

De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.