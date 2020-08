Overtreders COVID-19 wet worden vanaf nu beboet door de politie

De politie in Suriname is vanaf donderdag 20 augustus ertoe overgaan om personen te bekeuren, die de COVID-19 Wet overtreden. Er is daarvoor een boetelijst opgesteld die actief is en ook hieronder te zien is.

De zwaarste boete geldt voor het overtreden van het ‘verbod openstelling voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten’. De overtreder hiervan wordt beboet met SRD 3.000.

Op het ‘niet dragen van een mond- en neusbedekking bij betreden van openbare/publieke ruimten’, staat een boete van SRD 150. En mensen die het uitgangsverbod overtreden zullen SRD 350 moeten betalen.

Bij al de overtredingen zal het ‘snelrecht’ worden toegepast. Bekijk de lijst hier: