Ondernemer aangehouden in zaak onderschepte drugs op haven

De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft de 41-jarige ondernemer Chumlong Z. aangehouden en in verzekering gesteld. Dit in verband met de onderschepping van ruim 380 kilogram ‘Jami’ (buitenlandse marihuana).

De douane recherche is op woensdag 19 augustus op het Jules Sedney Nieuwe Havencomplex gestuit op een aantal sporttassen inhoudende deze drugs. De tassen met ‘Jami’ zaten verborgen tussen een partij bouwmaterialen in een zeecontainer. De container is op een vrachtschip vanuit China, via Jamaica, in Suriname terecht gekomen.

De Narcotica Brigade werd ingeschakeld en samen met de douane is de partij onderzocht en in beslag genomen. De goederen in de zeecontainer behoren toe aan de ondernemer Chumlong.

Hij heeft zich aangemeld bij de politie en verklaarde niets af te weten van de tassen met Jami die in de zeecontainer verstopt waren.