Man te Gran Dang Sula gevallen in Surinamerivier en verdronken

De 29-jarige Fabian Groenewoud is zondag 16 augustus te Gran Dang Sula in het district Sipaliwini gevallen in de Surinamerivier en verdronken. Zijn lijk is in de middag van dinsdag 18 augustus uit het water gehaald.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer voor een weekend trip met een groep van zeven personen, bestaande uit familie en vrienden, op vrijdag 14 augustus naar het dorp Godo ging. Op zondag 16 augustus viel Fabian in de Surinamerivier te Gran Dang sula en verdween in de diepte.

Op dinsdagmiddag 18 augustus is het lijk van Fabian uit de rivier gehaald. Het ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.