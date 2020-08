Dieven stelen maar liefst 25 bromfietsen

De politie in Suriname heeft drie mannen aangehouden die maar liefst 25 bromfietsen hebben gestolen. Rechercheurs van Regio Midden hebben in de maand mei van dit jaar Safario M.(20), Jonathan A. (19) en Henry S.(20) aangehouden voor diefstal van 2 bromfietsen.

In het belang van het onderzoek zijn zij in verzekering gesteld. Gaande weg het onderzoek zijn de rechercheurs erachter gekomen, dat deze drie mannen hoogstwaarschijnlijk nog 23 bromfietsen gestolen hebben in de politie ressorten Livorno en Houttuin.

De in verzekeringstelling van Jonathan, Henry en Safario is onlangs weer verlengd door het Surinaamse Openbaar Ministerie. De gestolen bromfietsen werden in hun geheel of in delen verkocht door de dieven.

Een aantal van de gestolen bromfietsen zijn terug gevonden en zijn inmiddels afgestaan aan de rechtmatige eigenaren meldt de politie.