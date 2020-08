Dood baby van vier dagen was geen misdrijf maar wiegendood

De baby van vier dagen die zondagochtend op een adres aan de Wanestraat te Flora het leven heeft gelaten is overleden aan wiegendood. Dit meldt het Korps Politie Suriname op haar website.

De politie van het bureau Flora kreeg in de vroege ochtend van zondag 16 augustus de melding dat de vier dagen oude Twanisha Patta thuis overleden was. De politie ging voor onderzoek ter plaatse en vernam van de moeder van Twanisha dat zij haar rond middernacht en in de vroege ochtend van zondag 16 augustus borstvoeding gaf.

Twanisha viel in slaap nadat zij gevoed was. Toen zij Twanisha omstreeks zes uur in de ochtend in de armen nam, kwam zij tot de ontdekking dat het kind geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde officieel de dood van het kindje vast.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het ontzielde lichaam door de politie in beslag genomen voor obductie. Na lijkschouwing is de conclusie getrokken dat in het geval van Twanisha Patta sprake is van wiegendood. Het ontzielde lichaam is afgestaan aan de nabestaanden.