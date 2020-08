Alle met corona besmette medewerkers Rosebel Gold Mines genezen verklaard

Alle medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname die besmet waren met het coronavirus zijn inmiddels genezen verklaard.

Sinds vorig week was er nog slechts 1 medewerker aan het herstellen van COVID-19. Deze medewerker is genezen verklaard waardoor er momenteel geen actieve cases zijn. In totaal waren 99 medewerkers positief getest op het gevreesde virus. RGM heeft op dit moment geen medewerkers in quarantaine.

Suriname heeft momenteel meer dan 1.000 actieve cases. Het afgelopen 24 uur zijn 79 personen positief getest op het coronavirus en daartegenover zijn 43 genezen verklaard. Het aantal actieve cases bedraagt 1.014. De teller van het aantal besmettingen sinds de uitbraak begin maart is opgelopen naar 3.295.

De situatie is zeer ernstig zei president Chandrikapersad Santokhi woensdagmiddag op een persconferentie. De Surinaamse regering heeft de COVID-19 maatregelen verscherpt en een totale lockdown aangekondigd voor komend weekend. De totale lockdown is van vrijdag 21 augustus 20.00u tot en met zondag 23 augustus 05.00u.