76-jarige vrouw vermist in Suriname

Het Korps Politie Suriname heeft een opsporingsbericht voor een 76-jarige vrouw gepubliceerd. Daarin verzoekt het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit de opsporing van de vermiste Ngatimen Djowikromo-Sariman ook wel bekend als ‘Neméh’.

Ze is geboren op 30 juli 1944 te Paramaribo en woont aan de Kepankistraat nummer 29 te Paramaribo. De Javaanse vrouw is op vrijdag 14 augustus 2020, omstreeks 6:00u van huis vertrokken om de markt te bezoeken en is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

De familie maakt zich grote zorgen en zegt dat ze de laatste tijd lichte tekenen van dementie vertoonde. Dat zou kunnen betekenen dat ze de weg naar huis misschien niet kan vinden.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van station Geyersvlijt op de telefoonnummers 453570; 451222; 451677, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.