Swabunit geopend bij Academisch Ziekenhuis

Om de verspreiding van COVID-19 positieven in Suriname beter te kunnen monitoren, heeft het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) naast de huidige controlepost, een swabunit geopend. Deze unit is ook gevestigd bij de voorzijde van ingang naar de Spoedeisende Hulp, (naast de controlepost) en zal dagelijks geopend zijn van 8 uur ‘s morgens tot en met 8 uur ‘s avonds.

AZP-personeelsleden verwezen door de bedrijfsarts en patiënten verwezen door hun huisarts of specialist mogen zich bij deze unit aanmelden, door middel van een vooraf gemaakte afspraak. Volgens afspraak werken is noodzakelijk omdat er geen vertraging mag optreden bij de screening van spoedgevallen die zich aanmelden voor behandeling op de SEH. Bij de aanmelding is de patiënt verplicht zich te legitimeren met een geldige ID kaart, rijbewijs of paspoort. Daarnaast is een mondneusmasker verplicht.

Werkwijze

Bij de controlepost vindt de triage plaats. Hier zal de patiënt enkele vragen moeten beantwoorden en wordt de temperatuur gemeten. Bij milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling reuk/smaakverlies en stabiele vitale parameters, wordt u verwezen naar de swabunit. Indien blijkt dat u uitgebreider onderzoek nodig heeft of dat er een opname vereist is, zal u worden verwezen naar de controlepost. Na de swab bij de swabunit mag de patiënt naar huis met duidelijke instructies voor thuisquarantaine. Binnen twee dagen wordt u het testresultaat doorgebeld.