Stijging COVID-19 positieven in Suriname door toename aantal testen

Suriname is de afgelopen weken opgeschrikt door een forse stijging van het aantal personen dat positief getest is op COVID-19. Ook de stijging van het aantal sterfgevallen zorgt voor onrust en vrees. De forse stijging van het aantal positieve gevallen komt mede doordat er veel meer mensen getest worden. Wekelijks werden er tot 1 maand geleden beneden de 1000 mensen getest; dit is thans opgevoerd tot rond de 2000 testen in de afgelopen week, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Ongeveer een derde van de geteste personen is positief voor COVID-19. Deze mensen worden afhankelijk van hun klachten in isolatie geplaatst of opgenomen in het ziekenhuis.

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica is momenteel vol met COVID-19 patiënten. Ook het mortuarium van Regionaal Ziekenhuis Wanica is momenteel vol. COVID-19 patiënten die ziekenhuiszorg behoeven, worden nu ook opgenomen in het Sint Vincentius Ziekenhuis, ‘s Lands Hospitaal en het Diakonessenhuis. Als deze trend zich voortzet, zal de ziekenhuiszorg voor andere patiënten ernstig in het gedrang komen.

“Wij kunnen deze desastreuze ontwikkeling alleen tegengaan als land, als de handhaving op de maatregelen (niet samenscholen, geen feesten, geen huwelijken, geen dede oso’s, sluiting van clubs, bars, dancings etc.) strak ter hand wordt genomen door de politie. Burgers van Suriname, speel niet met uw gezondheid en dat van anderen”, aldus het ministerie.

Houdt u zich aan de maatregelen: draag een mond-neus bedekking, vooral als u ruimten betreedt, houdt 1.5 meter afstand, ga niet onnodig de straat op behalve voor werk, onderwijs of noodzakelijke boodschappen. Bezoek geen samenscholingen en vooral geen party’s, huwelijken of andere illegale bijeenkomsten. “Burgers, uw gedrag bepaalt of het aantal besmettingen verder stijgt of gaat dalen. Verander uw gedrag NU, naar een COVID-19 veilig gedrag”.

Overzicht van testen, positieve testen, actieve gevallen, sterfgevallen en genezen patiënten

-Totaal aantal COVID-19 testen t/m 16 augustus 2020: 11451.

-Totaal aantal positieve testen t/m 16 augustus 2020: 3016.

-Aantal actieve gevallen per 16 augustus 2020: 933.

-Aantal sterfgevallen t/m 16 augustus 2020: 47.

-Aantal patiënten genezen t/m 16 augustus 2020: 2036.

-Aantal ziekenhuisopnamen: 116.

Totaal aantal Covid-19 testen in 2020 per week: