Security guard van winkel schiet klant neer

Bij een schietpartij in de bekende winkel Red Apple aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is maandagavond rond 19.15u een klant gewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de klant het in de winkel aan de stok kreeg met een security guard, waarbij een flinke woordenwisseling ontstond.

Daarbij zou de security guard zijn vuurwapen hebben getrokken. Vernomen wordt verder dat de klant het wapen weg wilde duwen, waarna een schot volgde. De klant werd daarbij geraakt in zijn bovenbeen. Een ambulance werd ingeschakeld (foto) om het slachtoffer te vervoeren voor medische behandeling.

De security guard in kwestie is aangehouden door de politie en afgevoerd naar bureau De Nieuwe Grond. De politie is ter plekke en onderzoekt de zaak.