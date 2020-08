Politie start intern onderzoek naar verspreiding foto’s jeugdige verdachten

Het Korps Politie Suriname is niet te spreken over het feit dat gisteren massaal foto’s verspreidt zijn van de zes verdachten in de levensberovingszaak van de kapitein van het dorp Matta. Op de verspreidde foto’s zijn de verdachten zeer herkenbaar(*) in beeld gebracht.

Vijf van de zes verdachten zijn jonger dan achttien jaar wat betekent dat zij binnen het kader van het Kinderrechten Verdrag een extra bescherming moeten genieten van de staat Suriname. De staat Suriname heeft dit verdrag namelijk geratificeerd. Een van de beschermende maatregelen is dat de identiteit van een jeugdige verdachte beschermt dien te worden in een strafrechtelijk onderzoek.

Daarom heeft de afdeling Public Relations van het KPS zelf geen foto’s van de verdachten gepubliceerd of hun namen bekend gemaakt aan de samenleving. Volgens de politie zijn er echter foto’s van de verdachten op een politie locatie gemaakt en verspreidt, hetgeen de politie organisatie ten zeerste betreurt en in hoge mate afkeurt.

Met betrekking tot dit afkeurenswaardig gedrag is de politie gestart met een intern onderzoek, meldt zij zojuist.

(*) Waterkant.Net heeft er bewust voor gekozen om de foto’s van de jongens te voorzien van een balk.