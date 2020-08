Nep profvoetballer Bernio Verhagen veroordeeld door Deense rechter

Vandaag diende in Denemarken de rechtszaak waarbij de Nederlandse amateurvoetballer Bernio Jordan Enzo Verhagen werd aangeklaagd voor fraude en documentvervalsing. De in Suriname geboren Verhagen zou zich hebben voorgedaan als profvoetballer, maar bleek dat in werkelijkheid helemaal niet te zijn.

Hij reisde de hele wereld rond en wist contracten te sluiten bij profclubs in Moldavië, Zuid-Afrika, Chili en Denemarken. Maar er was één probleem: De 26-jarige Verhagen is zelfs op amateurniveau een matige voetballer. Hoe kan een amateurvoetballer tot vier keer toe contracten sluiten bij internationale profclubs, zonder ooit één wedstrijd in het betaald voetbal te hebben gespeeld schrijft de NOS.

Volgens de Deense voetbalclub Viborg FF zou er sprake zijn van grootschalige fraude. Zo zouden er documenten zijn vervalst en wordt er volgens persbureau Reuters ook gesproken van identiteitsfraude. Viborg meldde eerder al dat het contract van de speler is ontbonden en dat er strafrechtelijke stappen worden ondernomen.

De voetbalclub heeft toen aangifte gedaan tegen ‘spookvoetballer’ Bernio Verhagen en diens zaakwaarnemers. Vanochtend deed de rechtbank uitspraak: Verhagen moet 15.000 Deense kronen (2.000 euro) aan Viborg FF betalen plus de kosten van de zaak. Eerder kreeg hij al een celstraf van één jaar en drie maanden wegens geweld.

Verhagen heeft toegegeven schuldig te zijn aan fraude én vervalsing. Lees ook: Het bizarre verhaal van spookvoetballer Bernio Jordan Enzo Verhagen (Vice).