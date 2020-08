Luchtruim Suriname voorlopig nog dicht

Het Surinaamse luchtruim, dat op 14 maart dit jaar gesloten werd vanwege het eerste coronageval in Suriname, blijft voorlopig nog gesloten. De sluiting zou deze maand opgeheven worden, maar dat gaat toch niet gebeuren schrijft de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) vandaag.

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) zegt tegen de krant dat de sluiting van kracht blijft vanwege de steeds toenemende gevallen van corona besmettingen in het land.

Suriname kent op dit moment een hoog aantal coronabesmettingen: vanaf 14 maart zijn er al meer dan 3.000 mensen positief getest op het virus.

Helemaal gesloten is het luchtruim niet: zowel de KLM als de SLM vliegen minimaal 1 keer per week van en naar Schiphol. Ook vrachtvluchten zijn toegestaan. Volgens de krant is het luchtruim nog zeker 30 dagen dicht.