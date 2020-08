Zes jonge verdachten tussen 13 en 18 jaar aangehouden voor moord op kapitein

Dit zijn de 6 jongens die aangehouden zijn in verband met de moord op Michel Karwofodi, in leven kapitein van het inheemse dorp Mata. De jongste verdachte is 13 jaar en de oudste is 18 jaar oud. De verdachten zijn dorpsbewoners en hebben toegegeven dat zij het strafbaar feit hebben gepleegd.

Hun foto’s werden vandaag (zonder balkje) gedeeld via social media. Het Korps Politie Suriname meldt dat rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten, ondersteund door collega’s van Regio Bijstand Team Midden en politieambtenaren van het bureau Zanderij, de zes op zondag 16 augustus hebben aangehouden.

De jongens worden onder andere verdacht van moord en gekwalificeerde doodslag. Ze zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie. De verdachten hebben levensmiddelen en een geldbedrag uit het huis van de overledene hebben weggenomen.