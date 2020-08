Vp Brunswijk gaat via video statement in op kritiek

De Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk is zondagavond ingegaan op wat hij noemt ‘ruis’ die is ontstaan in de samenleving over benoemingen van RvC leden en districtscommissaris. Volgens Brunswijk is het niet zo dat de huidige regering ‘alle mensen van de NDP gaan accommoderen’.

De afgelopen dagen was er veel kritiek op de regering toen bekend werd dat oud-NDP-minister Andy Rusland als president-commissaris bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) gehandhaafd zou blijven. Ook snapten velen niet waarom districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost niet vervangen wordt en andere dc’s wel.

In onderstaande videoboodschap gaat de vp in op de zaken die spelen. De 2e video was is boodschap aan de afdelingen van de ABOP:

Statement van de vp naar aanleiding van 'ruis' in de samenleving: Posted by Waterkant.Net on Sunday, 16 August 2020

Boodschap aan de afdelingen van de ABOP💛 Posted by Ronnie Brunswijk on Sunday, 16 August 2020