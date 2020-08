Verdachte die man met kapotte bierfles in hals stak aangehouden

De 49-jarige Dennis K. heeft zich afgelopen week gemeld bij de Afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie, nadat hij vernam dat hij opgespoord werd in verband met het neersteken van een man in de Timmermanstraat op maandag 10 augustus. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Dennis heeft toegegeven dat hij het strafbaar feit heeft gepleegd. Voorts dat hij wraak heeft genomen op het slachtoffer omdat die hem eerder zodanig mishandeld had dat hij- Dennis- een been fractuur had opgelopen. Verder verklaarde hij dat hij daarna constant geïntimideerd werd door het slachtoffer.

Op maandag 10 augustus zou dat weer het geval zijn geweest waarbij het slachtoffer met opzet tegen Dennis zou zijn gebotst met het gevolg dat zijn fles met bier viel en kapot ging. Zij kregen een woordenwisseling met elkaar waarbij Dennis een deel van de kapotte fles gebruikte om het slachtoffer neer te steken.

Dennis K. is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie. Het slachtoffer is aan de betere hand meldt de politie.