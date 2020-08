Protestactie bij regeringsgebouw op laatste moment afgeblazen

De vorige week aangekondigde protestactie bij het regeringsgebouw, tegen de handhaving en het aantrekken van NDP’ers binnen de nieuwe regering van Suriname, is vanmorgen op het laatste moment afgeblazen. Volgens actievoerder Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, vanwege het stijgend aantal corona besmettingen in het land.

Op de plek waar de actie gehouden zou worden, kwamen wel enkele personeelsleden van het Surinaamse postbedrijf Surpost bij elkaar, zoals op de foto te zien is. Dit om aandacht te vragen voor hun problemen, met betrekking tot salarisbetalingen. In de buurt van het regeringsgebouw waren ook nog wat andere personen aanwezig, evenals de politie om de situatie in de gaten te houden.

Pakittow zei over het niet doorgaan van de actie: “Suriname helaas moet ik jullie teleurstellen.over de protest actie van vandaag. Ik heb mijn broeders en zuster lief en vanwege de covid 19 dat het heel erg serieus is ,gaat de protest actie van vandaag niet meer door. Maar bij deze vraag ik de vp om de mensen van het verleden niet in te sleuren in hun nieuwe regering. Suriname eerst dan de rest.“

Bekijk ook zijn videoboodschap:

Breaking nieuws 🚦🚦❌🚫Suriname hellaas moet ik jullie teleurstellen.over de protest actie van vandaag .ik heb mijn broeders en zuster lief en vanwege de covid 19 dat het heel erg serieus is ,gaat de protest actie van vandaag niet meer door .maar bij deze vraag ik de vp om de mensen van het verleden niet in te sleuren in hun nieuwe regering .suriname eerst dan derest 🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷Share this post Posted by Pakittow Stephano Biervliet on Monday, 17 August 2020