Omstanders redden bestuurder uit auto op z’n kop in de trens

De bestuurder van dit voertuig kwam zondagochtend op z’n kop in een trens terecht, nabij de hoek van de Maretraiteweg en de Koenawaroelaan in Suriname. De gordel die zijn leven gered heeft, hield hem echter ook ondersteboven vast op zijn plek terwijl er water in de auto binnen kwam.

De man zat vast en kon geen kant op. Er bestond een mogelijkheid dat hij daar zou verdrinken. Een aantal omstanders aarzelde niet en sprong in de trens. Twee daarvan wisten de bestuurder te helpen en zijn seatbelt los te maken zodat hij uit het voertuig gehaald kon worden.

De automobilist werd met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor mogelijke medische behandeling. Na onderzoek aldaar bleek dat hij met de schrik vrijgekomen was.

Over de oorzaak van het ongeluk verklaarde hij dat er een auto op de weg stond toen hij kwam aangereden. Toen hij de auto wilde passeren sloeg dat voertuig plotseling af en moest hij uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Hij raakte eerst een EBS stroompaal en kwam daarna op z’n kop in de goot terecht.