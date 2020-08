Illegale buschauffeurs krijgen SRD 500 boete

Het Korps Politie Suriname heeft afgelopen dagen opgetreden tegen het illegaal vervoeren van personen in busjes. Deze busjes hebben het openbaar vervoer in het land overgenomen, maar houden zich niet aan de COVID-19 maatregelen. Zo is er geen social distancing is tussen de passagiers.

De chauffeurs van deze busjes zijn proces-verbaal aangezegd volgens het snelrecht model. Het vervoeren van personen tegen betaling zonder een bus vergunning is bij wet verboden. De boete hiervoor is gesteld op SRD 500.

Sommige chauffeurs hadden vonnissen op hun naam staan; uitgesproken door de verkeersrechter voor gepleegde verkeersovertredingen. Die chauffeurs kozen eieren voor hun geld door de openstaande boetes gelijk te betalen om te voorkomen in hechtenis genomen te worden, aldus de Surinaamse politie.