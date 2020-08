Diamanten huwelijk voor echtpaar Singoredjo–Alim

Het echtpaar Singoredjo-Alim was op zondag 16 augustus zestig jaar getrouwd in Suriname. Het heugelijk feit is in aanwezigheid van familie en vrienden herdacht. Bestuursopzichter Tjitrokarijo die districtscommissaris Mike Nerkust vertegenwoordigde, heeft de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk aan het echtpaar overhandigd.

Poniran Singoredjo is geboren op 11 februari 1941 te Paramaribo en zijn echtgenote Jeanette Painten Alim op 19 september 1945. Poniran en Jeanette hebben kort nadat ze elkaar hebben leren kennen, besloten hun liefde voor elkaar te bezegelen middels het huwelijk. Op 16 augustus 1960 stapten de twee geliefden in het huwelijksbootje. Het echtpaar is gezegend met 6 kinderen waarvan 2 reeds zijn voorgegaan, 10 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen.

Singoredjo was namelijk werkzaam bij het ministerie van Justitie en Politie in de functie van agent van politie en daarna als brigade tot zijn pensionering. Zijn vrouw is zeer zorgzaam en heeft altijd goed voor haar gezin en het huishouden gezorgd. Het echtpaar is er heel erg trots op dat het 60 jaar gelukkig is getrouwd en geeft aan dat liefde voor elkaar, goede communicatie en respect de basis vormen voor een gezegend huwelijk.

Hieronder meer foto’s van de huldiging.

