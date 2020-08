Clifton ‘Limbo’ Limburg ontheven als directeur NII

Clifton Limburg is per vandaag ontheven als directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII) in Suriname. Dat meldt Starnieuws zojuist. Limburg moet alle aan de Staat toebehorende goederen en documenten overdragen aan Alven Roosveld. Dat heeft hij inmiddels gedaan schrijft de nieuwssite.

Het zou gaan om twee voertuigen, televisietoestellen, computers en een laptop. Er is intussen ook voor ontvangst getekend. Of Roosveld de nieuwe directeur wordt van het NII, dat nu Communicatiedienst Suriname (CDS) heet, is nog niet duidelijk.

Clif Limburg was naast directeur van het NII ook die-hard NDP’er. Hij maakte vaak gebruik van staatsmedia om propaganda te maken voor de partij van Bouterse, waarbij hij politieke opponenten straffeloos uitmaakte voor rotte vis. Dat deed hij bijvoorbeeld in het programma Bakana Tori bij de SRS.

De huidige Surinaamse regering had eerder aangegeven dat ze een einde wilde maken aan de staatspropaganda via het NII, de STVS en de SRS. Dat zou ze doen middels een reorganisatie.