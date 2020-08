‘Certificering ‘nieuwe’ SLM Boeing 777-200 deze week afgerond’

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft afgelopen weekend met succes de vereiste demonstratievlucht met haar ‘nieuwe’ Boeing 777-200 uitgevoerd. De certificering van het vliegtuig gaat hiermee de laatste fase in en zal deze week worden afgerond. Dat schrijft de Surinaamse krant de Ware Tijd vandaag.

Het ‘nieuwe’ toestel, dat op 20 december aankwam in Suriname, zal de route tussen Suriname en Nederland onderhouden. Maar omdat het nu gaat om een tweemotorig vliegtuig in plaats van het oude viermotorig toestel, is een ETOPS-certificering nodig om vluchten over de Atlantische Oceaan uit te voeren.

“Nadat deze week nog enkele formaliteiten moeten worden afgerond kan de kist commercieel worden ingezet op de Mid-Atlantische route. We hebben technisch en schematisch alles al in orde”, zegt SLM-directeur Radjesh Radjkoemar tegen de krant.

Op de foto een blije SLM crew zaterdag, na het succesvol doorlopen van de demonstratievlucht.