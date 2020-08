Baby van 4 dagen overleden; lijkje in beslag genomen

Het ontzielde lichaampje van een baby van 4 dagen is zondagochtend op een adres aan de Wanestraat te Flora door het Openbaar Ministerie in Suriname in beslag genomen voor obductie. Bij de neus van de thuis overleden zuigeling zijn er bloedsporen aangetroffen.

De politie kreeg de melding van een thuis overleden baby. De Surinaamse wetsdienaren gingen ter plaatse en troffen de baby dood aan met bloedsporen bij de neus. Vermoedelijk is er sprake van een misdrijf.

Obductie zal moeten uitwijzen hoe de baby is overleden. Het onderzoek duurt voort.