VIDEO: Politieman van bureau Nieuw-Nickerie besmet met coronavirus

In Nickerie is een politieman van het bureau Nieuw-Nickerie dit weekend besmet geraakt met het coronavirus. Het politiebureau is om die reden gesloten. Het wachten is op ontsmetting door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname.

De zaak kwam vrijdag aan het licht maar tot zondagmorgen was er nog geen actie ondernomen om het bureau te ontsmetten. Reden voor DNA-lid Harriët Ramdien, oud-districtscommissaris van het rijstdistrict, om zich ter plekke te oriënteren.

Ramdien heeft inmiddels contact opgenomen met de Surinaamse minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, en de korpschef Robert Prade om actie te ondernemen:

