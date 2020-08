Bij een verkeersongeval in Suriname is deze auto zaterdag enkele keren over de kop geslagen De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval dat rond 16.15u in de middag plaatsvond, op de weg naar Cola Kreek (achter Zanderij)

De bestuurder raakte ter hoogte van de Derde Burg van de weg, waarna het voertuig enkele keren over de kop sloeg. Vijf mensen raakten hierbij gewond en de schade was aanzienlijk.

Bekijk hier een filmpje van de situatie ter plekke: