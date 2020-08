Santokhi brengt bezoek aan Command Center

President Chandrikapersad Santohi heeft met een speciale delegatie een bezoek gebracht aan Datasur en het Command Center. Dit bezoek legde het staatshoofd met zijn delegatie af op zaterdag 15 augustus. Als voormalig minister van Justitie en Politie begon Santokhi het project van camerabeveiliging in Paramaribo in 2008. Dit was een digitale controle op verschillende wegen om uiteindelijk heel Suriname digitaal te beveiligen. Suriname is als land onderdeel van de cyberworld. Cyberworld organiseren doe je niet alleen met moderne technologie en met camera’s van het Command Center, maar ook met een datacenter waar alles wordt opgeslagen.

Voor Santokhi heeft elk automatiseringsproject een basis van succes als de organisatie in het lang zelf ook op orde is. “Een land moet goed georganiseerd zijn qua bestuur, bestuursorganen, regelgeving en private organen. Als dat goed geregeld is en het beleid is goed op elkaar afgestemd, dan heeft elk automatiseringsproject een basis van succes”, zei de president in gesprek met het personeel.

“We hebben de uitdagingen bij Datasur gezien, als we goed beleid voeren internationaal en regionaal, waarbij Suriname, in dit geval Datasur als dochteronderneming van Telesur concurrerende tarieven kan aanbieden dan is het de kans voor Datasur en Telesur om diensten te bieden aan buitenlandse bedrijven”. Vooral in deze COVID-periode is het volgens Santokhi raadzaam diensten online aan te bieden. “En dit moet versneld uitgevoerd worden”, zei de president.

De president is zelf ook geweest naar het Huawei Command Center in China. “Het is zeer modern en geavanceerd en op afstand worden er boetes afgetrokken van mensen. Dit is de hoogste inkomstenbron met alle miljarden auto’s in het verkeer, welke dagelijks miljoenen aan boetes opleveren. Dit is onze kans! Zodra iemand een overtreding begaat, meteen een oproeping om de boete te betalen. Dit moeten wij niet zo zeer zien om geld te verdienen, maar om de veiligheid te garanderen”, schetste het staatshoofd de kansen die voor ons liggen.

Elektronische systemen zijn op zich allemaal integer. Als we overal een goed digitaal systeem hebben, zeker op alle plekken waar het contact tussen customer en ambtenaar wegvalt, is de kans op corruptie meteen verminderd. “Want het contact maakt de systemen niet integer. Laten wij er alles aan doen om het systeem dus schoon en vrij van allerlei intriges en manipulaties te houden”, was de oproep van de Surinaamse president.

Het staatshoofd heeft het vertrouwen dat wij met goede randvoorwaarden, zoals vertrouwen en (privacy) regelgeving, goede resultaten zullen boeken en de criminaliteit effectiever kunnen bestrijden.