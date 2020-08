Santokhi bezoekt Directoraat Nationale Veiligheid

“Het is een unicum dat een president in deze setting een bezoek brengt aan het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), de veiligheidsdienst die ressorteert onder het kabinet van de president. Het is de tweede keer dat een president sinds het bestaan van deze dienst in de jaren 60 een bezoek brengt aan deze veiligheidsdienst”. Dit zei DNV-directeur Daniella Veira, tijdens haar toespraak bij het bezoek dat president Chandrikapersad Santokhi op 14 augustus heeft gebracht.

De veiligheidstopper gaf aan dat het team van DNV vereerd is dat het staatshoofd hen op deze manier is gaan begroeten en zijn inzichten heeft gedeeld met de organisatie. Zij heeft verder haar personeel gecomplimenteerd voor de wijze waarop zij het werk verricht. Zij noemde vervolgens de professionaliteit en inzit van de manschappen. “Wij werken niet voor personen. Wij werken voor Suriname. Wij werken voor land en volk”.

Zij gaf verder aan dat Santokhi ook erop mag rekenen dat de dienst het werk aankan en het werk kan en zal blijven voortzetten. Naast een rondleiding heeft de president ook presentaties gehad over onder andere de financiële positie, werkzaamheden, opleidingen en plannen van de organisatie. De president gaf bij zijn vertrek aan dat hij met een goed gevoel het Directoraat aandeed en dat hij met een beter gevoel vertrekt.