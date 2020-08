Raad van toezicht Surinaamse Postspaarbank vervangen

Bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is de raad van toezicht vervangen. De nieuwe raad is aangesteld op zaterdag 15 augustus en de voorzitter is Dharmradj Parohi. De vervanging van de raad heeft te maken met de recente gebeurtenissen bij de bank, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De leden van de nieuwe raad zijn: Ritesh Navien Ganpat, Patrick Peneux, Nitesh Rajendre Ramdin en Patrick Melvin Bel. De minister van Financiën & Planning, Armand Achaibersing, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aandeelhouder, heeft de nieuwe raad de opdracht gegeven om het vertrouwen in de SPSB weer te doen herstellen door een gedegen en transparant beleid uit te voeren.

SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto is op 13 augustus door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname aangehouden en in verzekering gesteld. Hij is in verzekering gesteld in het verlengde van het strafrechtelijk onderzoek contra de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname Robert van Trikt en de voortvluchtige verdachte Gillmore Hoefdraad. Kromosoeto wordt onder andere verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting.