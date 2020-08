Arbeidsinspectie neemt poolshoogte in opslagruimtes ammoniumnitraat

De Arbeidsinspectie heeft inspectie uitgevoerd op de twee bergruimtes van ammoniumnitraat in Suriname. Deze inspectie moest vaststellen of de veiligheid en gezondheid van de werknemers die werken in de opslagruimtes niet in het geding zijn. Het gaat om twee opslagruimtes die op afzonderlijke plaatsen van elkaar zijn verwijderd. Geconstateerd werd dat deze bergruimtes uitsluitend worden gebruikt voor het opslaan van ammoniumnitraat.

Bij de inspectie is gebleken dat het opbergen van de stof voldoet aan nationale en internationale bepalingen. Zo is waargenomen dat de opslagplaatsen beschikken over voldoende ventilatie. De stof is in grote zakken verpakt zoals internationaal gebruikelijk is en wordt voorgeschreven. Deze grote zakken zijn voorzien van de naam van de stof, veiligheidspictogrammen, het gewicht, gebruiks- en opslagaanwijzingen en werkinstructies.

In de werkruimtes zijn er brandblussers aangetroffen die een eventueel beginnende brand in de kiem zouden kunnen smoren. De werknemers blijken ook getraind te zijn in het werken met ammoniumnitraat en bij binnenkomst van de Arbeidsinspectie waren de aanwezige werknemers voorzien van de nodige beschermingsmiddelen. Er wordt met een kleuren code gewerkt, waarbij de methode van first in – first out wordt gehanteerd. Tegen de muur van een van de opslagruimtes staat de juiste hoeveelheid van de opgeslagen ammoniumnitraat aanwezig.

De bevindingen van de Arbeidsinspectie zijn dat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers niet in het geding zijn. Ook bestaat geen direct gevaar voor een mogelijke explosie. De Arbeidsinspectie blijft in beide bergruimtes een vinger aan de pols houden. De inspecties werden uitgevoerd door een team van gespecialiseerde arbeidsinspecteurs onder leiding van de inspecteur- generaal Rowan Noredjo.

De aanleiding voor de inspecties is de verwoestende explosie van bijna 3 duizend ammoniumnitraat in de Libanese hoofdstad Beiroet enkele dagen geleden die enigszins verontrusting heeft veroorzaakt bij delen in de Surinaamse samenleving over de opslag van deze stof in het land. Ammoniumnitraat is een witte, zoutachtige vaste stof die gebruikt wordt als kunstmest. In pure vorm is ammoniumnitraat niet licht ontvlambaar. Ammoniumnitraat is explosief wanneer het vermengd raakt met koolstofverbindingen zoals brandstof.