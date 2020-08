40-jarige Jurgen al twee weken vermist

De politie in Suriname heeft een opsporingsbericht en bovenstaande foto naar buiten gebracht waarin zij het publiek vraagt om uit te kijken naar de vermiste 40-jarige Jurgen van Glaanen Weijgel.

De jongeman is ongeveer twee weken geleden van huis vertrokken met onbekende bestemming. Hij was gekleed in een groene short, grijze t-shirt en grijze slippers.

Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Jurgen is geboren op 12 december 1979 te Paramaribo en woont aan de Wanestraat nummer 10 te Paramaribo, meldt de Surinaamse politie.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van station Flora op de telefoonnummers 494900; 531170, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.