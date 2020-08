13-jarige jongen door politiekogel geraakt

In Suriname is een 13-jarige jongen vrijdagavond 14 augustus geraakt door een politiekogel. Dit gebeurde toen het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) probeerde een vluchtende verdachte aan te houden. De jongen werd door de kogel in zijn onderbeen geraakt, meldt de Surinaamse politie.

De verdachte in kwestie Harold C.(41), werd opgespoord en aangehouden voor onder andere diefstal door middel van geweldpleging en overtreding van de Vuurwapen Wet. Het RBTP deed het woonadres van de verdachte aan, maar die vluchtte toen hij de politie zag.

Toen Harold het bevel negeerde om niet verder te vluchten schoot de politie gericht op hem. Hij werd daarbij in zijn heup geraakt en kon daardoor niet verder vluchtten. Ongelukkigerwijs werd de 13-jarige jongen daarbij ook geraakt.