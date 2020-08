Vannacht Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik tegen Junior ‘Cigano’ dos Santos

De Surinaamse MMA-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik neemt het vannacht tijdens UFC 252 in het UFC APEX complex in Las Vegas op tegen de Braziliaan Junior ‘Cigano’ dos Santos. Het belooft een spectaculair gevecht te worden gezien beide vechters hebben aangegeven elkaar knock-out te zullen slaan.

Junior ‘Cigano’ dos Santos (Caçador, 30 januari 1984) is een Braziliaanse MMA-vechter. Hij was van november 2011 tot december 2012 UFC-kampioen zwaargewicht (93+ kilo).

Rozenstruik maakte begin vorig jaar zijn debuut in de UFC en werd na vier overwinningen in mei dit jaar in 20 seconden door de Fransman Francis ‘The Predator’ Ngannou knock-out geslagen.

Suriname kijkt uit naar het treffen van vannacht en hoopt dat ‘Bigi Boy’ zijn vorig verlies goed maakt door overtuigend te winnen.

