Nu slechts 1 medewerker van Rosebel nog herstellende van COVID-19

Er is nu nog slechts 1 medewerker van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname herstellende van COVID-19. Waterkant verneemt dat de gezondheidstoestand van de medewerker stabiel is.

In totaal waren er 99 medewerkers positief getest op het gevreesde virus, waarvan nu 98 genezen zijn verklaard. De afgelopen vier dagen zijn er geen nieuwe gevallen on site geregistreerd. Rosebel heeft op dit moment geen medewerkers in quarantaine.

Vrijdag heeft weer een coronapatiƫnt het leven gelaten. Het aantal mensen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden bedraagt daarmee 41. Er zijn 77 besmettingen bijgekomen en 64 personen genezen verklaard. Het totaal aantal besmettingen is met de nieuwe gevallen van gisteren gestegen naar 2.838. Er zijn momenteel 893 actieve cases.