Man dood na val in goot te Nickerie

In Nickerie heeft een seniore burger vrijdagmiddag het leven gelaten, nadat hij in een goot is gevallen. De man die in het rijstdistrict bekend is als winkelier Kako, zou rond 17.15u nog aan het harken zijn geweest, nabij zijn woning aan de Koalanstraat. Kort daarna zagen omstanders hem in de goot liggen.

Hij werd door de omstanders uit de goot gehaald en de politie werd erbij geroepen. Die schakelde een arts in, die de dood van de man officieel vaststelde. Hoe de bejaarde man in de goot terecht is gekomen, is nog een raadsel.

Zijn stoffelijk overschot zal na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname worden afgestaan aan de nabestaanden.