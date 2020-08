Maandag protestactie bij regeringsgebouw tegen handhaving en aantrekken NDP’ers

Maandag 17 augustus zal er geprotesteerd worden bij het regeringsgebouw aan de Dr. Sophie Redmondstraat tegen de handhaving en het aantrekken van NDP’ers binnen de nieuwe regering van Suriname.

De afgelopen dagen is er heel veel ontevredenheid onstaan binnen de VHP, NPS, ABOP en de Surinaamse samenleving over diverse benoemingen van personen als districtscommissaris (dc) leden van de raad van commissarissen (RvC’s) en andere top functies.

Een heet hangijzer is ook het aanblijven van districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost. Alle overige 18 districtscommissarissen zijn vervagen behalve hij. President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdag in de Congreshal de nieuwe dc’s beëdigd.

Het is nog niet duidelijk welke dc over welk district de leiding zal hebben. Er is veel kritiek op bepaalde personen die tot burgermoeder of burgervader zijn benoemd. Er is gisteren geen persmoment na de beëdiging geweest met de president, waardoor journalisten geen vragen konden stellen.