Dode bij beroving aan de Welgedacht C weg

Bij een beroving op een adres aan de Welgedacht C weg in Suriname, is vanmiddag een dode gevallen. Op deze foto van Waterkant.Net is te zien dat de verschillende politie eenheden ter plaatse zijn. De roofmoord zou iets na het middaguur hebben plaatsgevonden.

De Surinaamse politie is een groot onderzoek gestart naar de feiten en omstandigheden. Het is intussen de 5e persoon die deze week om het leven is gebracht.

Dinsdagmiddag werd het lijk van een Dominicaanse vrouw aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat te Kasabaholo. Die zelfde avond werd ondernemer Shamdath Ragobier voor zijn woning/bedrijf aan de dokter Sophie Remondstraat doodgeschoten.

Donderdagmiddag werd kapitein Michel Karwafodi van het inheemse dorp Matta gekneveld en besmeurd in bloed dood op zijn bed aangetroffen.

En gisteren, vrijdag, werd een vrouw dood aangetroffen in een woning aan de Santodorpweg in district Wanica. Bij dit geval van roofmoord aan de Welgedacht C weg vandaag is de vijfde persoon om het leven is gekomen.