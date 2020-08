In Suriname heeft weer een coronapatiënt het leven gelaten. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website die zojuist is aangepast. Het aantal mensen dat tot nu toe in Suriname aan het coronavirus is overleden bedraagt daarmee 41.

Het afgelopen 24 uur zijn 77 personen positief getest op het gevreesde virus en 64 genezen verklaard.