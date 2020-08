Suriname ontvangt US$ 130.000 aan Covid-benodigdheden van PAHO

De Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) heeft in samenwerking met een in de VS gevestigde NGO, Direct Relief, US$ 130.000 aan ziekenhuisapparatuur, medicijnen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid, als reactie op de aanhoudende toename van COVID-19-gevallen in Suriname.

In overeenstemming met het Nationale COVID-reactieplan probeert het ministerie van Volksgezondheid alle binnenkomende leveringen van voorraden te stroomlijnen in overeenstemming met duidelijke regels en richtlijnen om de veiligheid van zijn mensen te waarborgen. Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) zal het ministerie ondersteunen bij het effectief beheren en distribueren van deze en toekomstige voorzieningen aan alle gezondheidsinstellingen in overeenstemming met de Nationale COVID-19-behoeftenlijst. PAHO zal technische ondersteuning op dit gebied blijven bieden om het nationale logistieke managementinformatiesysteem en regelgevingskaders voor essentiële geneesmiddelen in het land te versterken.

Tijdens een donatieceremonie die op 13 augustus plaatsvond op het BGVS-hoofdkantoor, presenteerde Karen Lewis-Bell de gift aan minister Ramadhin. Dit gebeurde in aanwezigheid overige vertegenwoordigers van het ministerie, PAHO Suriname en BGVS-personeel. De schenking omvat ademhalingsmaskers, veiligheidsbrillen, jassen, zuurstofconcentrators, gelaatsschermen, pulse oxymeters en essentiële medicijnen.

De minister van Volksgezondheid bedankte de PAHO voor haar bijdragen door middel van donaties, in de strijd tegen COVID-19 in Suriname. Hij memoreerde ook de technische ondersteuning die aan alle werkgroepen wordtd verleend om de aanpak te verhogen. Lewis-Bell bedankte de bewindsman voor det voortdurende samenwerking en benadrukte ook de samenwerking van PAHO met de partners in de gezondheidssector om alle aspecten van de aanpak te verbeteren, waaronder toezicht, casemanagement, risicocommunicatie en het onderhoud van onder andere essentiële gezondheidsdiensten.

Bell gaf verder aan dat PAHO Suriname tot op heden het ministerie van Volksgezondheid en zijn partners heeft voorzien van meer dan US$ 480.000 aan goederen voor COVID-19-beheer en dat er meer donaties binnenkomen, waaronder zuurstofconcentrators en aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze sprak haar dank uit voor de directe betrokkenheid van PAHO bij alle aspecten van de respons en hoopt dat de donaties van PAHO eerstelijnswerkers in staat zullen stellen hun taken veilig uit te voeren.