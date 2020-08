Politie gaat ‘lock down’ overtreders vanaf vandaag weer oppakken en vasthouden

De politie in Suriname heeft zojuist bekend gemaakt dat ze ‘lock down’ overtreders vanaf vandaag weer gaat oppakken. Door de politie is vastgesteld dat de groep van personen die zich niet houden aan de ‘lock down’ maatregel aan het stijgen is. Dit gedrag is onacceptabel vandaar dat de politie gebruik zal maken van de bevoegdheid haar gegeven in artikel 11 van het Politie Handvest.

Vanaf vandaag, vrijdag 14 augustus, zal de politie weer ertoe overgaan om overtreders aan te houden ten einde die over te brengen naar een politie locatie, alwaar zij tot en met vijf uur in de ochtend opgehouden zullen worden, aldus het Korps Politie Suriname.

De locatie waar de overtreders opgehouden zullen worden is van dien aard dat de covid-19 maatregelen, zoals de onderlinge afstand van tenminste anderhalve meter, toegepast kan worden. De locatie is niet afgeschut waardoor de overtreder, verplicht zittend op een stoel, zal kunnen genieten van de koele avond wind.

De politie zal de overtreders na vijf uur in de ochtend niet terug brengen naar de plek waar zij zijn opgepakt. Zij zullen hun weg naar huis zelf moeten vinden.