Geen pers bij installatie districtscommissarissen ‘vanwege COVID-19 maatregelen’

Vanmiddag zal de installatie van de nieuwe districtscommissarissen in Suriname plaatsvinden. De bijeenkomst mag echter niet door de Surinaamse pers bezocht worden. De Communicatie Dienst Suriname heeft mediabedrijven een bericht hierover gestuurd waarin ze het volgende aangeeft:

Vanwege de geldende COVID-19 protocollen op de locatie waar vandaag de installatie van districtscommissarissen zal plaatsvinden, zijn wij niet in de gelegenheid u uit te nodigen deze activiteit bij te wonen.

Dit heeft tot grote wrevel geleidt bij diverse Surinaamse media. De redactie van Starnieuws bijvoorbeeld gaf aan dat de overheid media wel voor elk wisje wasje uitnodigt, maar voor zo een belangrijke bijeenkomst wordt een ruimte gekozen waar de pers niet aanwezig kan zijn.

“Er is vanuit diverse politieke partijen en de samenleving kritiek op de keuze van dc’s. Op basis van welke criteria worden mensen benoemd in zo een belangrijke functie? Welke training hebben ze ondergaan? Wat is het profiel? Waarom wordt slechts één dc, Mike Nerkust, gehandhaafd? Op vele vragen zijn er antwoorden nodig, die verkregen konden worden bij de installatie. Dit is nu niet meer mogelijk, omdat de pers niet welkom is” aldus Starnieuws.

UPDATE: De pers is alsnog uitgenodigd. Medi abedrijven kregen zojuist een nieuw bericht van de CDS, waarbij ze uitgenodigd zijn om aanwezig te zijn bij de installatie van de districtscommissarissen. Dit zal om 16.30u gebeuren in de Congreshal.