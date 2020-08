BREAKING: Reshma Mangre stelt RvC functie bij SLM ter beschikking

VHP parlementariër Reshma Mangre stelt haar RvC functie bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) ter beschikking. Dit meldt Mangre zojuist in een verklaring.

“Aan het volk van Suriname:

De afgelopen maanden heb ik mij ingezet voor de verkiezing van een nieuwe regering om ons land te redden. De slogan was “Red Su “

Als nieuwgekozen lid van de Nationale Assemblee wil ik daar een verdere bijdrage aan leveren. Als wetenschapper en met jarenlange ervaring in het vakbondswezen en personele aangelegenheden, besloot ik in te gaan op de uitnodiging om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) om op die manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de gezondmaking van dit noodlijdend staatsbedrijf.

Het is algemeen bekend dat onze national carrier -de SLM- in de rode cijfers zit. De intenties waren om samen met de andere RvC-leden dit bedrijf weer tot een winstgevend bedrijf te maken en gelet op de precaire financieel-economische situatie van het land, zelfs zonder salaris! Helaas blijkt dat er veel kritiek op deze stap is gekomen vanuit vooral de partij maar ook de samenleving. De kritiek spitst zich vooral toe op de beloftes van de partij voor de verkiezingen, om het verschijnsel van meerdere betaalde nevenfuncties bij onder andere DNA-leden aan te pakken.

Ik heb goede nota genomen van deze kritiek en heb daarom als democraat het besluit genomen om in ‘s Landsbelang het hoofd te buigen en afstand te doen van het lidmaatschap van de RvC van de SLM. Van mijn besluit is de president-commissaris van de RvC op 13/08/20 in kennis gesteld.

Ik zal mij verder met trots, strijdvaardigheid en met opgeheven hoofd voor land en volk blijven inzetten in en buiten de Nationale Assemblee”.