40ste coronadode in Suriname, 108 nieuwe gevallen

Uit de bijgewerkte teller van de officiële COVID-19 website, is donderdagavond gebleken dat er weer een persoon is overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. In totaal zijn er nu 40 personen overleden.

Het aantal nieuwe gevallen is weer hoog en staat voor donderdag op maar liefst 108. De meeste nieuwe gevallen hebben zich gemanifesteerd in Paramaribo, namelijk 46. Wanica staat op de tweede plaats met 19 besmettingen.

Op dit moment liggen er 120 mensen in het ziekenhuis, waarvan 12 in een Intensive Care Unit (ICU). Deze week werd bekend dat het aantal beschikbare COVID-19 faciliteiten in Suriname steeds schaarser wordt: