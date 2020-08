SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto aangehouden

In Paramaribo is de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, aangehouden. Kromosoeto is vandaag door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname (KPS) aangehouden en in verzekering gesteld, meldt Sun.sr.

De politie Public Relations meldt dat Kromosoeto in verzekering is gesteld in het verlengde van het strafrechtelijk onderzoek contra de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname Robert van Trikt en de voortvluchtige verdachte Gillmore Hoefdraad. De directeur wordt onder andere verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gekwalificeerde verduistering en oplichting. De afdeling Fraude is belast met dit strafrechtelijk onderzoek.

Tijdens een persconferentie van de regering begin augustus over de financiële situatie van het land, kwam naar voren dat ex-minister Gillmore Hoefdraad van financiën op 10 juli aan SPSB de opdracht had gegeven om een groot bedrag van SRD 272,9 miljoen over te maken naar de rekening van een woningbouwfonds.

Dit bedrag zou volgens president Santokhi dan niet ter beschikking zijn van de nieuwe regering. “Hierdoor dacht men dat de salarissen over juli niet zou worden betaald. De SPSB heeft de brief ontvangen, op de dag van de inauguratie van de nieuwe president. Toch heeft de directeur van SPSB het geld overgemaakt naar het woningbouwfonds”, merkte Santokhi op.

Santokhi zei toen dat er reeds passende maatregelen tegen de directeur werden voorbereid.